Vorgesehenen Zwangsverpflichtungen : Staatsrechtler sehen gravierende Mängel bei Epidemie-Gesetzentwurf

Experten warten auf die Sachverstandigen-Anhörung im Plenarsaal. Das von der NRW-Regierung angestrebte Epidemie-Gesetz kam in einer Sachverständigen-Anhörung im Landtag auf den Prüfstand. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Ihr Epidemie-Gesetz wird für die NRW-Regierung zur schwierigen Mission. Staatsrechtler sehen gravierende Rechte verletzt oder mindestens berührt: Verfassung, Gewaltenteilung, Oppositionsrechte, Verhältnismäßigkeit. Wie viel Macht rechtfertigt ein Notstand?

Das geplante Epidemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen ist aus Sicht mehrerer Rechtswissenschaftler erheblich korrekturbedürftig. In einer Sachverständigenanhörung des Düsseldorfer Landtags vertraten zwei Staatsrechtslehrer am Montag sogar die Auffassung, die vorgesehenen Zwangsverpflichtungen zum Arbeitseinsatz in der Corona-Krise seien verfassungswidrig.