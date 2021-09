Aachen-Brand : Spürbare Entspannung auf der A44 absehbar

Ab Mitte September stehen auf der A44 bei Brand wieder zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Foto: dpa/Jan Woitas

Aachen Der Stau auf der A44 im Bereich Aachen-Brand ist jeden Tag in den Verkehrsnachrichten. Jetzt ist eine spürbare Entlastung absehbar. Erst in die Fahrtrichtung Düsseldorf, etwas später dann auch in die andere Richtung.

Die Autobahn GmbH Rheinland wird auf der A44 zwischen den Aachen-Lichtenbusch und Aachen-Brand bis zum 15. September wieder eine zweispurige Verkehrsführung in beide Fahrtrichtungen innerhalb der Baustelle möglich machen. Das teilte sie am Donnerstag schriftlich mit.

Zunächst wird demnach ab Dienstag, 7. September, in einer ersten Phase der Verkehr ab Aachen-Lichtenbusch in Richtung Düsseldorf zweistreifig durch die Baustelle fahren können. In Richtung Belgien bleibe es noch für etwa eine Woche bei einer Fahrspur, weil noch Schutzplanken in Fahrtrichtung Düsseldorf erneuert werden müssen.

Ab Mittwoch, 15. September, wird es dann wohl auch in Fahrtrichtung Belgien entspannter werden, wenn auch hier wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Bis zum 10. Oktober sollen dann noch die Schutzplanken Richtung Belgien erneuert werden.