Nächtliche Explosion : Sprengung eines Geldautomaten verwüstet Gebäude

Die Tür des Bankgebäudes flog durch die Explosion quer über die Straße. Foto: Feuerwehr Herzogenrath/Thomas Hendriks

Herzogenrath Ein völlig verwüsteter Innenraum und massive Gebäudeschäden blieben zurück nach der Sprengung eines Geldautomaten in Herzogenrath. Es war nicht die einzige derartige Sprengung in NRW in der Nacht zu Montag.

Um kurz nach 3 Uhr machten sich die unbekannten Täter im Gebäude der Bank in der Kirchrather Straße im Stadtteil Merkstein zu schaffen. Ein Zeuge hörte schließlich einen lauten Knall und sah mehrere dunkel gekleidete Personen auf einem Motorrad in Richtung Birkenstraße flüchten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg. „Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist bislang noch unklar“, sagte Polizeisprecher Andreas Müller am Vormittag. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen, weil der Verdacht bestand, eine Gasleitung könnte beschädigt sein. Messungen vor Ort kamen allerdings zum Ergebnis, dass keine Gefahr bestand.

Die Aachener Kripo wird bei der Spurensicherung durch ein Expertenteam des Landeskriminalamtes unterstützt. Wer Hinweise auf die Täter oder deren Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter 0241/9577-34210 bei der Polizei zu melden.

Zertrümmerte Innenwände, eine zerstörte Fassade, durch die Wucht der Explosion meterweit geflogene Gebäudeteile: Dieses Bild bot sich den Einsatzkräften. Foto: Polizei

Es war nicht die einzige Attacke auf einen Geldautomaten in der Nacht in NRW. Am Morgen hörte eine Zeugin in Wesel einen lauten Knall und rief die Polizei. Die Beamten stellten Schäden an einem Geldautomaten fest – an Geld waren die Täter aber nicht gelangt.

Ebenfalls in der Nacht auf Montag versuchten Unbekannte einen Automaten in einer Bankfiliale in Steinhagen im Kreis Gütersloh zu sprengen. Auch dort erreichten Notrufe die Polizei, die von einem Knall berichteten. Die Beamten stellten fest, dass der Automat zwar erheblich Schaden genommen hatte, aber kein Bargeld erbeutet wurde.

In der Region hat die Zahl der Angriffe auf Geldautomaten seit der Corona-Pandemie abgenommen. In der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren und Heinsberg war es erst der zweite Versuch einer Sprengung in diesem Jahr. Am 2. April hatten Unbekannte in Imgenbroich einen Automaten auf dem Gelände eines Baumarktes durch Sprengen zu öffnen. Der Automat wurde zwar schwer beschädigt, die Geldkassette blieb jedoch geschlossen.

Es war der zweite Versuch in diesem Jahr, einen Geldautomaten in der Region zu sprengen. Foto: Feuerwehr Herzogenrath/Thomas Hendriks

(red/pol/dpa)