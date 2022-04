Web-Applikation vom FZ Jülich : Spielen Sie die Szenarien eines Erdgas-Stopps durch

Interaktiv Jülich Welche Folgen hätte ein kompletter oder teilweiser Erdgas-Stopp aus Russland? Mit einer neuen Web-Applikation des Forschungszentrums Jülich kann man verschiedene Szenarien durchspielen. Und ein Wissenschaftler skizziert die Folgen eines vollständigen Embargos.

„Ein sofortiger Stopp russischer Erdgaslieferungen wäre nur als gemeinsame europäische Anstrengung zu tragen“, sagt Leander Kotzur vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung in einem Statement für das Science Media Center Germany . „Es wären sofortige signifikante Einsparmaßnahmen in Industrie und Haushalten notwendig und Teile der Industrie müssten im nächsten Winter ihren Betrieb zeitweise einstellen.“ Doch die gesamte europäische Erdgasversorgung sei bislang zu einem erheblichen Teil von russischen Importen abhängig und bezieht rund 45 Prozent des Erdgases aus Russland. Deutschland allein könnte nur ein Drittel des in Deutschland verbrauchten Erdgases kompensieren. Und offen sei bislang, ob die bisherige Flussrichtung des europäischen Erdgasnetzes – von Ost nach West – umgedreht werden könne.

Die Web-Applikation berechnet nach Angaben Kotzurs in stündlicher Auflösung, wie sich die europäischen Speicherfüllstände unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gegenmaßnahmen bis zum Sommer 2023 entwickeln. Zu diesen Gegenmaßnehmen zählen etwa Importe aus anderen Ländern oder der teilweise Ersatz durch Flüssiggas. Auch Einsparungen beim Gasverbrauch durch Einschränkungen beim Heizen oder den Umstieg auf alternative Energieträger in der Industrie sind eine Option. „Hier ist allerdings zu beachten, dass solche Einschränkungen in verschiedenen Bereichen und Industriezweigen nur in einem limitierten Maße möglich sind“, so Institutsleiter Detlef Stolten.