Arbeiten im Kreuz Aachen : Sperrungen auf der Autobahn 544 am Wochenende

Der betroffene Überflieger im Kreuz Aachen. Foto: Andreas Cichowski

Aachen Am kommenden Wochenende gibt es erneut Sperrungen im Autobahnkreuz Aachen, da am neuen Überflieger Montagearbeiten stattfinden. Betroffen ist die A544 in beide Richtungen.

Von Samstagmorgen um 6 Uhr bis zum Montag um ebenfalls 6 Uhr wird die A544 im Autobahnkreuz Aachen in beiden Richtungen am Überflieger gesperrt, informierte Straßen NRW am Dienstagmorgen.

In Fahrtrichtung Europaplatz sind Umleitungen über die Abfahrten Broichweiden (A44) und Aachen-Zentrum (A4) ausgeschildert.

Im Kreuz Aachen finden am Wochenende erneut Bauarbeiten am Überflieger statt. Foto: Straßen.NRW

In Richtung Köln steht für Fahrer aus Aachen kommend nur der sogenannte Bypass zur Verfügung. Der Verkehr auf der A4 von und in Richtung Niederlande ist nicht betroffen.

An diesem Wochenende werden Fertigteile auf den Überflieger der A4 über die A544 montiert. Drei Felder sind bereits fertig, für das letzte Feld ist die Sperrung nötig.

