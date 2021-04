Autobahn 4 : Sperrung der Anschlussstelle Langerwehe wird verschoben

Langerwehe Die für diesen Montag angekündigte Sperrung der Auf- und Abfahrt Langerwehe zur A4 wird um eine Woche verschoben. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH mit.

In dieser Zeit müsse die Anschlussstelle gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke sei ausgeschildert. Ein Sprecher der Autobahn GmbH erklärte, dass in der erst vor fünf Jahren eröffneten Anschlussstelle Risse im Asphalt und Lücken in den Fugen festgestellt worden seien.