Fünf Monate nach der Flut : Sperrung auf A61 wird aufgehoben

Meckenheim Weggespülter Asphalt, eingebrochene Böschungen – nach der Flut mussten viele Autobahnkilometer in NRW wieder repariert werden. Am Dienstag soll die Autobahn 61 bei Meckenheim freigegeben werden. Einschränkungen gibt es dennoch.

Fünf Monate nach der Flutkatastrophe soll die stark beschädigte Autobahn 61 am Dienstag wieder komplett freigegeben werden. Die Sperrung ab dem Autobahnkreuz Meckenheim werde auch in Fahrtrichtung Venlo aufgehoben, teilte die Autobahn GmbH mit. In Richtung Koblenz war die Autobahn 61 bereits im September freigegeben worden.