Krieg in der Ukraine : Spenden in NRW wird leichter von der Steuer absetzbar

Düsseldorf Spenden an Hilfsorganisationen sollen erleichtert werden. Das ist das Ziel eines Maßnahmenpaketes der Landesregierung. Die Hilfsbereitschaft ist auch bei Unternehmen groß.

Unicef : Nothilfe für Millionen ukrainische Kinder Gewalt, Trennungsschmerz, Angst: Für Kinder ist der Ukraine-Krieg besonders traumatisch. Michaela Bauer, stellvertretende Leiterin von Unicef Ukraine erklärt, wie das Kinderhilfswerk in dieser Notsituation helfen kann, und was es dafür dringend braucht.

Mehr als 76 Millionen Euro an Spenden erhielt das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Als die Caritas in Essen um Babynahrung bat, bot Aldi Nord bis zu 25 Sattelzüge mit Babynahrung und Produkten an. Die Bahn hat eine Schienenbrücke nur für Hilfslieferungen in die Ukraine gestartet.