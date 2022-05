Nach der Landtagswahl : SPD und Grüne analysieren die Lage in NRW

SPD und Grüne analysieren die Lage in NRW

Gespräche am Freitag: Thomas Kutschaty (SPD) und Mona Neubaur (Grüne), hier am Abend der Landtagswahl. Foto: dpa/Boris Roessler

​ Düsseldorf Nächste Runde auf der Suche nach einer neuen Landesregierung für NRW: Nach der CDU treffen sich die Grünen nun mit der SPD. Als Sondierungsgespräche wollen sie die ersten Schnupper-Gespräche allerdings noch nicht verstanden wissen.

Fünf Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen Sozialdemokraten und Grüne an diesem Freitag (14 Uhr) zu einem ersten Gespräch zusammenkommen. Die jeweils fünfköpfigen Delegationen um die Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty (SPD) und Mona Neubaur (Grüne) treffen sich in einem Düsseldorfer Hotel.