Parnersuche nach der Landtagswahl : SPD rückt von Ampelkoalition ab

Blumen für den Wahlsieger: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Parteichef Friedrich Merz gestern in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf/Berlin Die CDU von Regierungschef Wüst und die Grünen sind die klaren Gewinner der Landtagswahl. Ein schwarz-grünes Bündnis gilt als wahrscheinlich. Bei der SPD wird der zunächst forsche Ton zurückhaltender.

NRW-Wahlgewinner Hendrik Wüst (CDU) hat seinen Anspruch auf eine Regierungsbildung im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen unterstrichen. „Das Wählervotum ist eindeutig. Wir haben das Vertrauen der Menschen, auch in Zukunft eine Regierung zu bilden und anzuführen“, sagte Wüst am Montag in Berlin. Er werde auf alle demokratischen Parteien zugehen, „um darüber zu sprechen, wie wir die großen Fragen unserer Zeit angehen, wie wir ein Zukunftsbündnis schmieden können, das vertrauensvoll und verlässlich die großen Fragen angeht“.