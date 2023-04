Neuaufstellung : SPD-Führungsgremien bereiten Kurswechsel in NRW vor

Thomas Kutschaty war seit dem 24. April 2018 Vorsitzender der SPD-Fraktion und Oppositionsführer im Landtag Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Oliver Berg

Die SPD in NRW berät nach dem Rückzug des bisherigen Oppositionsführers Thomas Kutschaty über eine Neuaufstellung. Die Sitzung sei eine Vorbereitung des Strategie-Treffens in Münster am 6. Mai.

Das Präsidium der nordrhein-westfälischen SPD und die Spitze der Landtagsfraktion haben über die Neuaufstellung nach dem Rückzug des bisherigen Oppositionsführers Thomas Kutschaty beraten. Um Personalentscheidungen sei es dabei nicht gegangen, verlautete am Freitag nach dem Treffen in Düsseldorf aus Parteikreisen. Die Sitzung diente demnach vor allem der Vorbereitung eines Strategie-Treffens am 6. Mai in Münster. Einzelheiten der internen Sitzung wurden nicht bekannt.

In Münster wollen sich SPD-Funktionäre aus Landespartei und Landtag, Bundestag und den Kommunen über den künftigen Kurs, neu definierte Rollen und mögliche Führungsstrukturen austauschen. Offen ist etwa die Frage, ob es an der Spitze der Landespartei oder auch der Landtagsfraktion künftig eine Doppelspitze geben sollte.

Die Fraktion berät voraussichtlich am Dienstag, ob sie ihre Geschäftsordnung für die zusätzliche Option einer Doppelspitze ändert. Bislang hat niemand seinen Hut für eine der Führungspositionen in den Ring geworfen; spekuliert wird aber über viele Namen. Die NRW-SPD will am 26. August auf einem Landesparteitag in Münster eine neue Führung wählen.

Kutschaty war vor drei Wochen infolge einer strittigen Personalie als Vorsitzender der SPD in NRW zurückgetreten. Kurz darauf hatte er angekündigt, auch den Vorsitz der Landtagsfraktion niederzulegen, sobald eine neue Spitze gewählt sei. Das soll voraussichtlich nächsten Monat erfolgen.

