Machtkampf in NRW-SPD : SPD-Fraktionschef Kutschaty kandidiert für Landesvorsitz

Der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, will neuer Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD werden. Kutschaty werde am 14. November beim Landesparteitag für den SPD-Parteivorsitz kandidieren. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Der SPD in Nordrhein-Westfalen droht nach dem schlechten Abschneiden bei den Kommunalwahlen ein Machtprobe. Der einflussreiche Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty drängt an die Parteispitze.

Nach dem schlechten Abschneiden bei den Kommunalwahlen ist ein Kampf um die Parteiführung der SPD in Nordrhein-Westfalen entbrannt. SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty will neuer Vorsitzender des mitgliederstärksten Landesverbandes werden. Er werde am 14. November beim Landesparteitag in Münster kandidieren, sagte der 52-Jährige am Donnerstag in Düsseldorf. Auch der amtierende Parteichef Sebastian Hartmann hatte bereits gesagt, er stehe für eine erneute Kandidatur zur Verfügung. Der 43 Jahre alte Bundestagsabgeordnete führt die NRW-SPD seit 2018.