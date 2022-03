Großangelegte Polizeiaktion : SPD fragt nach Inhaftierten beim „Clan-Marathon“

Polizisten nehmen am 12. März einen Mann mit Clanbezug fest. rechts im Bild beobachtet der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) das Geschehen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Bei einer Groß-Razzia wurden Mitte März Barbershops, Shisha-Bars, Wettbüros und Spielhallen in NRW durchsucht. Es gab zahlreiche Festnahmen. Die SPD fragt nun nach dem dauerhaften Erfolg der Aktion.

Nach dem vom Innenministerium so betitelten „24-Stunden-Marathon“ gegen Clan-Kriminalität will die SPD im Landtag wissen, wie viele der Inhaftierten noch im Gefängnis sind. Die Anfrage soll am Mittwoch im Plenum behandelt werden.