Nahrungsmittelarmut : SPD fordert Maßnahmen gegen überhöhte Preise

Verschiedene Lebensmittel liegen in einem Supermarkt in einem Einkaufswagen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Angesichts stark gestiegener Lebensmittelpreise fordert die SPD-Opposition eine Intervention der nordrhein-westfälischen Landesregierung.

NRW brauche eine „Transparenzstelle“, die Preise und Marktdaten öffentlich mache und dabei auch regionale Ausreißer abbilde, forderte der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Alexander Vogt, am Mittwoch in Düsseldorf.

Es gebe kaum verlässliche Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland von Nahrungsmittelarmut betroffen seien – Schätzungen zufolge etwa drei Millionen Menschen und damit um die 800.000 in NRW. Die Landesregierung müsse intensiver mit den Tafeln und Wohlfahrtsverbänden zusammenarbeiten, um akut zu helfen, forderte Vogt. Schnellstmöglich sei ein kostenloses und gesundes Mittagessen in Kitas und Schulen zur Verfügung zu stellen.