Verwendung strittig : SPD erhebt neue Vorwürfe um Wüst-Fotos im Wahlkampf

Düsseldorf Seit Wochen gibt es Debatten um Fotos von Wüst im Wahlkampf. Jetzt hat die SPD neue Ungereimtheiten gefunden.

Die Opposition macht der Landesregierung neue Vorwürfe wegen Fotos von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU): So seien von der Regierung bezahlte Bilder im Frühjahr auf Social Media-Accounts von Wüst aufgetaucht, „die dieser hauptsächlich zum Zweck seines Wahlkampfs eingesetzt hat.“ Erst Mitte September – rund vier Monate später – seien Bilder in öffentlichen Mediatheken der Regierung hochgeladen worden. Die SPD wittert unerlaubte Wahlkampfhilfe durch die Staatskanzlei.

Die SPD schaute sich die lange Termin-Auflistung noch mal an und fand nach eigenen Angaben heraus, dass bei rund einem Dutzend Terminen die Fotos von Wüst noch am gleichen Tag auf seinen persönlichen Accounts auftauchten – obwohl sie noch nicht in der Mediathek des Landes veröffentlicht waren. Dort hätte sich jedermann kostenfrei bedienen dürfen.