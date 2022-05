Die besten Teams der Schüler-Rallye : Spaß, Sport und Schecks auf der Netrace-Siegesfeier

Aachen Sie kämpften sich durch vier Quiz-Runden, nun gab es die Belohnung: Die besten zehn Teams der jährlichen Internet-Rallye von unserer Zeitung und NetAachen wurden feierlich geehrt – und erfuhren, wer gewonnen hatte.

Am Spannendsten ist es beim Netrace ganz am Schluss: Als Höhepunkt der Siegesfeier bei der jährlichen Internetrallye von unserer Zeitung und NetAachen werden traditionell die Platzierungen der zehn besten Teams bekanntgegeben – in umgekehrter Reihenfolge. Ein Countdown, der regelmäßig dazu führt, dass der Jubel zum Ende hin ansteigt. Nämlich bei den Teams, deren Name noch nicht genannt wurde und die deshalb weiter oben im Ranking gelandet sind.