Corona-Impfstoff ausgeliefert : Spahn fordert „nationalen Kraftakt“

Düsseldorf/München Vor knapp einem Jahr erreichte die Corona-Pandemie Deutschland. Jetzt beginnt die Impfkampagne gegen das tödliche Virus. Gesundheitsminister Spahn verbreitet zum Start viel Optimismus, hat aber auch gewisse Erwartungen an die Menschen in Deutschland.

Vor dem Start der bisher größten Impfkampagne in Deutschland hat Gesundheitsminister Jens Spahn zu einem „nationalen Kraftakt“ aufgerufen, um so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus zu immunisieren. „Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können“, sagte der CDU-Politiker am Samstag in Berlin. Genau elf Monate nach Bekanntwerden der ersten Corona-Infektion in Deutschland beginnt am Sonntag in allen Bundesländern das Impfen.