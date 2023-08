Baubranche schlägt Alarm : Sorgen vor Kiesabgabe in NRW

Düsseldorf/Duisburg Die Landesregierung will Baurohstoffe teurer machen. Das soll ein Anreiz sein, weniger davon zu fördern und einzusetzen. Betroffene Branchen laufen dagegen Sturm. Auch in der schwarz-grünen Koalition rumort es offenbar.

Bauprojekte würden teurer oder ganz ausgebremst, Herstellerfirmen würden gefährdet: Die Baubranche warnt vor der Einführung einer Sonderabgabe auf Sand und Kies in Nordrhein-Westfalen. Die Grundstoffe werden in großen Mengen für Beton gebraucht. „Brücken können Sie nicht aus Holz bauen, Straßen können Sie nicht mit Holz sanieren, auch beim Wohnungsbau geht es nicht ohne Beton“, sagte Raimo Benger, Chef des Verbands der Bau- und Rohstoffindustrie Vero.

Eine Sonderabgabe würde sowohl Anbietern als auch Abnehmern von Materialien schaden, argumentierte er. „Die Hersteller werden natürlich versuchen, das an die Kunden weiterzugeben. Das verteuert das Bauen.“ Manche Firmen könnten womöglich keine höheren Preise durchsetzen: „Da befürchte ich wirklich Betriebsschließungen.“ Mehrkosten wiederum würden am Ende private Bauherren, aber in besonderer Weise auch die öffentliche Hand treffen, also Kreise, Kommunen und das Land selbst. Schließlich gehörten sie zu den Hauptauftraggebern großer Projekte.