Steuerreform : Sorge vor Grundsteuererhöhung wächst

Der Anstieg der Grundsteuerbeiträge bereit vielen Immobilienbesitzern Sorgen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Bei Immobilienbesitzern in Nordrhein-Westfalen wird die Angst größer, dass Kommunen die Hebesätze erhöhen könnten. Forderungen nach einer Selbstverpflichtung erteilen die Städte eine Absage. Grund sind die Krisenkosten.

Angesichts der Grundsteuerreform wächst bei den Bürgern die Sorge, dass die Kommunen allen Beteuerungen zum Trotz die Hebesätze deutlich erhöhen könnten. Der Verband Wohneigentum NRW hat deshalb alle 396 Städte und Gemeinden des Landes angeschrieben und die Verantwortlichen dazu aufgefordert, schon jetzt Selbstverpflichtungen abzugeben, dass die Reform bei Inkrafttreten 2025 mit aufkommensneutralen Hebesätzen erfolge.

„Gerade in diesen unsicheren Zeiten mit einer nie gekannten Inflation und explodierenden Energiepreisen fürchten die Menschen, dass Wohnen in ihrer Kommune durch die neue Grundsteuer teurer wird“, warnt Verbandschef Peter Preuß in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. Die Grundsteuerreform dürfe nicht zur Steuererhöhung durch die Hintertür werden.

INFO Hebesätze in den größten Kommunen Für die Grundsteuer B wird in den größten Kommunen des Landes aktuell der folgende Hebesatz verlangt: Köln 515 Prozent Düsseldorf 440 Prozent Dortmund 610 Prozent Essen 670 Prozent Duisburg 845 Prozent Bochum 645 Prozent

Die Resonanz auf den Vorstoß fällt allerdings dürftig aus. Von den angeschriebenen 396 Kommunen haben laut Verband bislang weniger als 20 geantwortet. „Eine Selbstverpflichtung zur Umsetzung aufkommensneutraler Hebesätze im Jahr 2025 und bei jeder weiteren Hauptfeststellung wollte bislang keine der Gemeinden beschließen“, sagte Jan Koch, Politik-Referent beim Verband Wohneigentum NRW.

Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW, sagte unserer Redaktion: „Keine Kommune wird die Grundsteuerreform an sich zum Anlass nehmen, das Aufkommen zu erhöhen. Aber Corona-Folgen, Energiekrise, Flüchtlingsunterbringung oder der kommende Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz setzen die kommunalen Haushalte massiv unter Druck.“ Die Lage sei unberechenbar, vor wenigen Monaten habe man noch mit einer schweren Wirtschaftskrise gerechnet.

„Es wäre schlichtweg unseriös, für 2025 oder darüber hinaus Versprechungen zu machen, man werde keine Steuern erhöhen. Die Kämmerer sind gesetzlich dazu verpflichtet, ausgeglichene Haushalte vorzulegen.“ Solange das Land die Kommunen nicht ausreichend finanziere, bleibe ihnen im Krisenfall nichts anderes übrig, als Leistungen zu reduzieren oder Einnahmen zu erhöhen, so Ruthemeyer. „Dieser Wahrheit müssen alle ins Gesicht sehen.“

Der Verband Wohneigentum NRW zeigte sich enttäuschend. „Ein solcher Beschluss – und wenn er nur unter dem Vorbehalt der Haushaltsentwicklung steht – hätte ein Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger gesendet. Selbst ein unproblematischer Beschluss, dass man ganz allgemein vor Ort das Ziel einer aufkommensneutralen Grundsteuerreform verfolge, will man scheinbar nicht herbeiführen“, sagte Koch. Hinweise aus den Kommunen, dass sich die Werte nur schwer kalkulieren ließen, lässt Koch nicht gelten: „Schließlich hat jede Kommune in ihrer mittelfristigen Finanzplanung schon heute eingeplant, mit welchen Einnahmen aus der Grundsteuer sie für 2025 rechnet.“

Die Landesregierung baut darauf, dass sie die Kommunen mithilfe von Modellrechnungen disziplinieren kann. So sagte jüngst Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU): „Wir ermitteln den statistischen aufkommensneutralen Hebesatz für jede einzelne der 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen und werden diese Werte 2024 veröffentlichen.“ Dann könne jeder Kämmerer sich überlegen, wie er damit umgehe. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Kommunalwahl 2025 durchaus eine disziplinierende Wirkung entfaltet“, sagte der Minister. Das letzte Wort haben aber am Ende die Stadträte.

Selbst wenn die Städte für eine aufkommensneutrale Lösung stimmen, bedeutet das noch lange nicht, dass für die Bürger alles beim Alten bleibt. Vielmehr werden durch die Reform einige Immobilienbesitzer steuerlich besser, andere schlechter gestellt werden. Die Neutralität bezieht sich nur auf die Gesamtheit der Steuerzahler einer Stadt.