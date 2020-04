Wetter zur Wochenmitte : Sonne und klarer Himmel in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zur Wochenmitte viel Sonne und kaum Wolken. Der Mittwoch startet mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 25 Grad und wolkenlosem Himmel.

In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf 8 bis 2 Grad, der Himmel wird laut Vorhersage sternenklar. Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad. Zum Start des Wochenendes am Freitag ziehen im Bundesland laut DWD dann erste Wolken auf, die Temperaturen steigen nicht über 22 Grad. In Heimbach und Aachen werden 21 Grad erwartet.

Am Samstag kann laut Eifelwetter in der Region etwas Regen fallen. Vielerorts bleibt es aber auch dann ganztägig trocken, sodass die Waldbrandgefahr weiter nicht gebannt ist. Auch ohne Regen ziehen aber Wolken auf, die auch am Sonntag erhalten bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen 11 Grad in Simmerath und 18 Grad in Aachen und Eschweiler.