Wettervorhersage : Sonne, Regen und Gewitter: Es bleibt wechselhaft

Der April macht was er will: Das wechselhafte Frühlingswetter setzt sich auch im neuen Monat fort (Symbolbild). Foto: Colourbox

Region Zehn Minuten Sonne, dann strömender Regen, mal auch Hagel und Gewitter. Bleibt das Wetter derart wechselhaft in der Region?

Auf den Regenschirm sollten Sie auch in den kommenden Tagen nicht verzichten: Diese werden für die Region Aachen weiterhin von wechselhaftem Wetter geprägt sein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist in den nächsten vier Tagen mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen zu rechnen.

Am Donnerstag ist es am Mittag noch zeitweise sonnig, ehe eine Kaltfront Regenschauer und Gewitter mit sich bringt, örtlich kann es auch zu Starkregen kommen. Die Temperaturen bleiben mild, bewegen sich aber zwischen 10 und 16 Grad. Der Wind wird lebhaft sein, in Böen stürmisch. Auch Wetterexperte Andy Holz von Huertgenwaldwetter rechnet „mit wiederkehrenden Schauern und teils kräftigen Gewittern“.