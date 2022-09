Gutenberg-Recherchepreis : Sonderpreis für den AZ/AN-Podcast „Narcoland“

Audio Mainz/Aachen Der Podcast „Narcoland“ unserer Zeitung beschäftigt sich mit Crystel Meth. Die fesselnde Story, die Autor Alexander Gutsfeld erzählt, hat die Jury des Gutenberg-Recherchepreises überzeugt.

Der Podcast „Narcoland“ unserer Zeitung, für den der 32-jährige Journalist Alexander Gutsfeld zur Droge Crystal Meth und der Rolle des Dreiländerecks in dem weltweiten Drogenschäft recherchiert hat, ist am Donnerstagabend mit dem Sonderpreis des Gutenberg-Recherchepreises in Mainz ausgezeichnet worden. Gutsfeld war einer von insgesamt vier Prämierten, die sich in einem Feld von 71 Kandidaten und Kandidatinnen behaupteten.