Wetter : Sommerlicher Start in die Woche, Regen ab Dienstag

Am Montag bleibt es noch sonnig, danach kommt der Regen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Essen In dieser Woche kommt der von der Landwirtschaft lang ersehnte Regen zurück nach Nordrhein-Westfalen. Am Montag bleibe das Wetter aber zunächst so, wie wir es von den vergangenen Tagen gewohnt sind, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen.

Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 24 Grad in Köln und Düsseldorf sei es wieder trocken und sonnig. Lediglich hier und da gebe es ein paar Quellwolken.

Das ändere sich aber schließlich am Dienstag. Ab dem Vormittag werde es für mehrere Tage wechselhaft in NRW - mit schauerartigem Regen und vereinzeltem Gewitter.

„Die durchgehende Sonne und Trockenheit ist dann erst einmal durch“, so die Meteorologin. Auch die Temperaturen sinken auf 15 bis 18 Grad. Dagegen seien die Nächte laut DWD milder, es gebe keinen Bodenfrost mehr.

(dpa)