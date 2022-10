Wegen hoher Zahlen : Soko zu Geldautomatensprengungen macht weiter

Düsseldorf Weil die Zahlen der Delikte nicht sinken, macht die Sonderkommission weiter. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht Fortschritte.

Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter an. In diesem Jahr hat es hier bereits rund 130 Fälle gegeben, wie die „Westfälischen Nachrichten“ am Montag unter Berufung auf das NRW-Innenministerium berichteten. 19 Tatverdächtige seien demnach ermittelt und festgenommen worden.