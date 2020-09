Kostenpflichtiger Inhalt: Liveblog zur Stichwahl : So wurde in unserer Region gewählt

Wie wird in unserer Region gewählt? Wir berichten live für Sie über die Stichwahl. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Liveblog Region Am Sonntag haben die Wählerinnen und Wähler in unserer Region und NRW in der Stichwahl gewählt. Inzwischen stehen die ersten Ergebnisse fest. Wir berichten für Sie live über den Wahltag.