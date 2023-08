Neues Schuljahr : So will die NRW-Schulministerin Lehrkräfte entlasten

Legt ihren Fokus auf die Grundschulen: NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf/Aachen Zum Start des neuen Schuljahres stellt Dorothee Feller (CDU) ihre Pläne vor. So kommen Alltagshelfer an die Grundschule. Eine Maßnahme wird Schülerinnen und Schüler freuen.

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) will Lehrkräfte im Land entlasten. Zum am Montag beginnenden Schuljahr sind 400 Alltagshelferinnen und Alltagshelfer eingestellt worden, wie Feller am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Diese Alltagshelfer kommen zunächst an Grundschulen mit hohem Personalmangel zum Einsatz. Sie sollen die Lehrerinnen und Lehrer bei Organisatorischem helfen oder beispielsweise den Schulkindern dabei helfen, die Jacke aufzuhängen, die Schulsachen herauszuholen.

Noch immer fehlen an den Schulen in NRW rund 6700 Lehrerinnen und Lehrer. An den Grundschulen liegt die Personalausstattungsquote bei rund 94 Prozent. Inwiefern das von Feller im Dezember vorgestellte Handlungskonzept hilft, die Unterrichtsversorgung zu verbessern, konnte Feller am Freitag nicht beantworten. Wie viele Stunden durch Abordnungen oder nicht erteilte Teilzeitanträge „gewonnen“ werden konnte, sei noch nicht bekannt, hieß es. Man warte auf Zahlen aus den Regierungsbezirken.

Alle Lehrerverbände wie der Philologenverband NRW, Lehrer NRW, der VBE NRE und die GEW kritisieren nach wie vor, dass Lehrkräften die Teilzeit verboten werden kann. Es sei wichtig, den Beruf attraktiver zu machen, sagte Matthias Kürten vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Aachen.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen“, sagte Feller. Man müsse den ergriffenen Maßnahmen Zeit geben, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Die Behebung des Lehrermangels sei ein Marathon. „Dieser Marathon lohnt sich aber, weil es um unsere Kinder, unsere Gesellschaft, unsere Zukunft geht“, sagte Feller.

Obwohl die Schulministerin ihren Fokus ganz klar auf die Grundschulen legt, sollen auch Lehrkräfte an weiterführenden Schulen entlastet werden. So ist vorgesehen, dass ab dem neuen Schuljahr in den Klassen 7 und 8 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch eine Klassenarbeit weniger geschrieben werden kann – was sicher nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Jugendlichen freuen wird. Eine entsprechende Regelung für die 10. Klasse aus dem Vorjahr wird beibehalten.

„Angesichts des hohen Korrekturaufwands stellt das eine sinnvolle und vertretbare Entlastung dar“, sagte Sven Christoffer vom Verband Lehrer NRW. „Auch Fellers Ankündigung, neue Prüfungsformate zu erarbeiten, ist ein Schritt in die richtige Richtung und trägt aktuellen Entwicklungen etwa im Hinblick auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz Rechnung.“ Auch der Philologenverband NRW begrüßte die Maßnahme. „Gerade Lehrkräfte, die viel mit Korrekturen befasst sind, benötigen dringend Entlastung“, sagte die NRW-Vorsitzende Sabine Mistler. Für den Philologenverband stelle sich allerdings die Frage, ob die Reduzierung der Anzahl der Klassenarbeiten perspektivisch der richtige Weg ist. Mistler: „Die Beurteilungsmöglichkeiten und Qualitätsstandards dürfen darunter nicht leiden.“

Die Landesregierung investiert zudem massiv in die Offene Ganztagsschule (OGS). Im laufenden Haushaltsjahr stelle man rund 715 Millionen Euro bereit. Damit könnten im neuen Schuljahr insgesamt 392.500 Ganztagsplätze finanziert werden. Das sind 30.000 Plätze mehr als im Schuljahr 2022/23.

Der Haushaltsentwurf 2024 sieht einen weiteren Anstieg der Mittel um 65 Millionen Euro auf dann rund 780 Millionen Euro vor. Damit könnten im Schuljahr 2024/25 erstmals 400.300 OGS-Plätze finanziert werden, teilte Feller mit. Ab dem Schuljahr 2026/27 greift in den Grundschulen schrittweise ein bundesweiter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.