Studie mit alarmierender Prognose : So viele Pflegekräfte fehlen momentan in NRW

Die Studie des Verbands der Privaten Krankenversicherung prognostiziert einen deutlichen Kostenanstieg durch den Personalmangel in der Pflege. (Symbolbild) Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Einen Pflegeheimplatz zu finden, wird in NRW immer schwieriger. Was Branchenvertreter fordern und welche Lösungen die Politik anstrebt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Höning​

Schon jetzt ist es für viele Familien schwer, einen Heimplatz für Angehörige zu finden. Das Problem wird sich verschärfen. Weil die Menschen immer älter werden, steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in NRW an - von aktuell 1,2 Millionen auf 1,4 Millionen, wie aus einer Prognose des Statistischen Bundesamts hervorgeht.

Damit wird mehr Personal gebraucht: In Nordrhein-Westfalen werden bis 2040 rund 36.800 Pflegefachkräfte zusätz­lich zu den aktuell tätigen 140.800 benötigt - das bedeutet einen Anstieg um 26 Prozent, wie aus einer noch unveröffentlichten Personalbedarfs-Prognose hervorgeht, die Fachleute für die „Initiative für eine nachhaltige Pflegereform“ berechnet haben.

Info Gesetzliche Pflegekasse wird teurer Reform Zum 1. Juli wurde der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung für viele erhöht und wegen eines Verfassungsgerichts-Urteils stärker nach der Zahl der Kinder differenziert. Beitrag Nun steigt er für Kinderlose auf 4,0 Prozent und für Beitragszahler mit einem Kind auf 3,4 Prozent. Wer mehr Kinder unter 25 Jahren hat, zahlt weniger.

Dieser gehören der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und der Verband der Deutschen Altenhilfe an. In Süddeutschland steigt der Personalbedarf noch stärker als in NRW, in Ostdeutschland dagegen weniger als an Rhein und Ruhr.

Damit nicht genug: Gegenwärtig sind 40 Prozent des Pflegepersonals 50 Jahre und älter und gehen absehbar in den Ruhestand. Für sie müssen Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden werden. „Das entspräche in Nordrhein-Westfalen nochmals rund 56.000 Vollzeit-Stellen, die in den Jahren bis 2040 nachbesetzt werden müssen“, heißt es in der Studie. Damit sind im Land sogar 92.800 Stellen neu zu besetzen.

Die Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte. Berücksichtigt man, dass in der Altenpflege viele in Teilzeit tätig sind und bis zu 1,3 Mitarbeiter auf eine Stelle kommen, erhöht sich der Pflegekräfte-Bedarf in NRW sogar um 121.000, so die Studie.

Die Not der Familien kennt auch der Sozialverband VdK: „Bedingt durch den Personalmangel wird es zunehmend schwieriger in NRW, einen Pflegeheimplatz oder einen ambulanten Pflegedienst zu finden. Vielerorts in NRW ist der Pflegenotstand längst Realität“, sagt VdK-Landeschef Horst Vöge. Oft gebe es lange Wartelisten für stationäre Angebote, ambulante Pflegedienste könnten keine neuen Pflegefälle mehr annehmen oder müssten bestehende Verträge kündigen. „Die Betroffenen und ihre An­gehörigen bleiben in solchen Fällen auf sich gestellt“, bedauert Vöge. „Die Politik muss dringend gegensteuern, ansonsten fährt das Pflegesystem in NRW an die Wand.“

Der VdK-Chef mahnt: „Es reicht nicht aus, Pflegekräfte von den Philippinen, aus Brasilien oder Südosteuropa abzuwerben. Langfristig brauchen wir Lösungen.“ Dazu gehöre eine Reform der Ausbildung und bessere Bezahlung: „Wer in der Altenpflege arbeitet, darf nicht schlechter bezahlt werden als jemand, der Menschen im Krankenhaus pflegt.“

Die Initiative um die PKV fordert, dass die Fachkräfte von Bürokratie entlastet werden, um sich voll auf die Pflege konzentrieren zu können. Der Beruf müsse attraktiver werden. Und es müsse mehr zur Prävention getan werden. „Es gilt, die Kompetenzen von älteren Menschen zu stärken und ihnen einen längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen“, so die Initiative.

„Die Fachkräftesicherung in der Pflege ist eine große Herausforderung“, räumt das NRW-Gesundheitsministerium ein. Es müssten mehr Schulabgänger für den Beruf begeistert werden. NRW habe bereits 350 Millionen Euro für zusätzliche Schulplätze und die Modernisierung von Pflegeschulen zur Verfügung gestellt, betont der Sprecher von Karl-Josef Laumann (CDU).

Das allein reiche aber nicht: „Es muss auch durch eine gezielte Anwerbung aus dem Ausland für mehr Arbeitskräfte in der Pflege gesorgt werden“, so Laumanns Sprecher. „Dafür benötigen wir eine Willkommenskultur bei der Berufsanerkennung, die unnötige bürokratische Hürden abbaut.“ Das Land habe daher sämtliche Anerkennungsverfahren für den Bereich Gesundheit bei einer zentralen Stelle gebündelt.