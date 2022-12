Neuer Höchststand 2022 : So viele Geldautomaten wurden in NRW noch nie gesprengt

Bekanntes Bild: Ermittlungen in der Verwüstung, hier in Herzogenrath-Merkstein am Dienstagmorgen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Exklusiv Aachen Höchststand nach Sprengungen in Heinsberg und Herzogenrath: 2022 sind so viele Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen gesprengt worden wie in keinem Jahr zuvor.

Die beiden Geldautomatensprengungen in Heinsberg-Dremmen und Herzogenrath-Merkstein haben für einen traurigen Rekord gesorgt: In dem noch laufendem Jahr sind in Nordrhein-Westfalen so viele Geldautomaten gesprengt worden wie in keinem Jahr zuvor. Mit Stand vom 20. Dezember zählt das Innenministerium 177 Fälle, wie es auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Der bisherige Höchstwert wurde 2020 vermeldet, damals zählten die Behörden 176 Attacken. 2021 waren es 151.

In mindestens 70 Fällen hätten die Täter keine Beute gemacht, teilt das Ministerium weiter mit. Aktuelle Attacken wie etwa die in Dremmen und Merkstein flössen allerdings noch nicht in diese Statistik ein.

Die meisten Täter kommen aus den Niederlanden, wie Untersuchungen der zuständigen Ermittlungskommission Heat des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen ergeben haben. Demnach leben sie vorwiegend in den Metropolregionen von Utrecht, Rotterdam und Amsterdam. Laut niederländischer Polizei handelt es sich um einen Kreis von rund 500 bis 700 Menschen, „Es stinkt mir gewaltig, dass es Kriminelle gibt, die in Deutschland ein Eldorado für ihre Beutezüge sehen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) Mitte Dezember im Innenausschuss des Landtags.

Um dem gefährlichen Trend etwas entgegenzusetzen, sollen sich bald die Großbehörden des Landes, die zum Beispiel auch für die polizeilichen Schwerpunktthemen Kindesmissbrauch und Mord zuständig sind, mit dem Landeskriminalamt gemeinsam um die Geldautomatensprengungen kümmern.

