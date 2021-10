Einschätzung des Apthekerverbands : So viel sollen die Selbstzahler-Tests kosten

So viel sollen die Selbstzahler-Tests kosten

Eine Frau geht in der Münchener Innenstadt an einem Testzentrum vorbei, das kostenfreie Corona-Schnelltests anbietet – ab dem 11. Oktober müssen jedoch auch Schnelltests selbst bezahlt werden. Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf Ab kommendem Montag müssen Corona-Schnelltests aus eigener Tasche bezahlt werden. Der Apothekerverband hat hierzu nun eine erste Preiseinschätzung veröffentlicht. Für einige Menschen bleiben die Tests jedoch weiterhin kostenlos.

Für die ab 11. Oktober kostenpflichtigen Corona-Schnelltests geht der Apothekerverband Nordrhein von Preisen um die 20 Euro aus. Eine Umfrage unter den Verbandsmitgliedern habe ergeben, dass ein flächendeckendes Angebot an Corona-Schnelltests durch Apotheken an Rhein und Ruhr zunächst weiter sichergestellt sei, teilte Verbandsvorsitzender Thomas Preis am Donnerstag mit.