Stawag, EWV und NEW : So viel muss man ab November für Gas zahlen

Heizen mit Gas wird extrem teuer: Unserer Zeitung liegen nun die Preise vor, die die Kunden der Grundversorger Stawag und EWV in unserer Region ab dem 1. November bezahlen müssen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Exklusiv Aachen/Stolberg Wie viel wird das Gas ab Herbst kosten? Eine Frage, auf deren Antwort alle mit Sorgen warten. Unserer Redaktion liegen jetzt die Zahlen von Stawag, EWV und NEW vor.

Das Fazit vorweg: Ja, die Gaspreise in der Region werden massiv steigen. Aber eine auch schon befürchtete Vervielfachung der Kosten bleibt – zunächst – aus. Hart wird es für die Kunden dennoch.

Unserer Zeitung liegen die Preise von Stawag, EWV und NEW vor. Die Stawag, hundertprozentige städtische Tochter, ist Grundversorgerin in der Stadt Aachen. Die EWV ist knapp zur Hälfte kommunal, zum anderen Teil gehört sie der Eon-Tochter Westenergie. Sie ist Grundversorgerin in rund 20 Kommunen von Wassenberg im Norden der Region bis Monschau im Süden. Die NEW AG – teils kommunal, teils Innogy-Tochter – ist Grundversorgerin in Wegberg, Erkelenz und Hückelhoven.

Die Stawag erhöht über alle Tarife und Verbrauchsstufen hinweg den Arbeitspreis um 7,29 Cent pro Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. In der Grundversorgung bedeutet das, dass die Kilowattstunde ab November 19,25 Cent kosten wird. Bei einem Haushalt mit einem Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden im Jahr kostet das Gas dann rund 3606 statt bisher 2294 Euro. Das sind Mehrkosten von rund 1300 Euro pro Jahr beziehungsweise knapp über 100 Euro im Monat. Im Sondervertrag „GasSTARplus“ steigt der Preis auf 17,17 Cent. 18.000 Kilowattstunden kosten in diesem Tarif dann 1312 Euro mehr als bisher. Der Jahrespreis liegt in diesem Beispiel dann bei 3274 Euro.

Bereits ab dem 1. Oktober gelten die neue Gasspeicherumlage, eine Gasbeschaffungs­umlage und eine gestiegene Bilanzierungsumlage, die zusammen laut Stawag rund 3,60 Cent je Kilowattstunde und somit etwa die Hälfte der Preiserhöhung ausmachen. Dass erst ab November die Preise erhöht werden, hat vor allem mit Informationsfristen zu tun. Bisher hatte man noch abgewartet, ob die Mehrwertsteuer auf Energie von 19 auf sieben Prozent gesenkt wird. Doch das steht offiziell noch nicht fest. In diesem Fall fielen die Mehrkosten um etwa 360 Euro im Jahr niedriger aus als oben beschrieben.

„Auch wir betrachten die Entwicklungen an den Energiemärkten mit Sorge“, sagt Andreas Maul, Vertriebsleiter der Stawag. Die Beschaffungspreise stiegen weiter extrem an, ein Ende ist aktuell nicht absehbar. Maul ergänzt: „Uns ist sehr bewusst, welche enormen Belastungen auf die Menschen zukommen. Wir können versichern, dass wir uns mit diesem Schritt nicht leichttun und entsprechend sorgsam die Preise kalkuliert haben.“

Ähnlich betrachtet man die Lage bei der EWV in Stolberg. „Es ist unglaublich, dass viele nun ein Monatsgehalt oder mehr pro Jahr für Gas ausgeben müssen“, sagt EWV-Specherin Yvonne Rollesbroich. Auch dort bleibt der Preis in der Grundversorgung mit 19,5 Cent knapp unter der 20-Cent-Marke. Für den typischen Vier-Personen-Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden entstehen damit jährliche Kosten von 3515 Euro. Gemessen an der jüngsten Erhöhung Anfang Februar sind das 1200 Euro pro Jahr mehr.

Berechnet ist auch dieser Preis mit 19 Prozent Mehrwertsteuer. Sollte es zur Absenkung auf sieben Prozent kommen, läge man bei 17,13 Cent. Im Jahr käme der Musterhaushalt dann auf 3160 Euro brutto, die Mehrkosten würden 847 Euro betragen.

Die Preissprünge, die die EWV-Kunden binnen eines Jahres hinnehmen mussten, sind noch deutlich höher. Gemessen am 1. Dezember 2021, als auf 9,33 Cent erhöht wurde, hat sich der Peis in elf Monaten mehr als verdoppelt.

Etwas günstiger kommen bei der EWV diejenigen Kunden weg, die bisher sogenannte Fix-Verträge hatten, in denen der Preis für ein oder zwei Jahre festgeschrieben wurde. Für sie, die etwa die Hälfte der rund 50.000 EWV-Kunden ausmachen, liegt der Preis nun bei 16,58 Cent bei 19 Prozent Mehrwertsteuer, was einen Jahrespreis von 3223 Euro ergibt. Allerdings ist hier der Preisanstieg noch drastischer, denn zuvor lagen die Preise bei solchen Verträgen zwischen vier und sieben Cent pro Kilowattstunde.