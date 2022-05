9-Euro-Ticket : So viel Geld bekommen Studierende jetzt für ihr Semesterticket erstattet

Aachen Das Semesterticket ist teurer als das 9-Euro-Ticket, das ab Juni gilt. Die bereits gezahlten Mehrkosten sollen den Studierenden von FH und RWTH erstattet werden. Doch bis es soweit ist, müssen sie sich wohl noch etwas gedulden.

In Aachen müssen den Studierenden für die drei Monate, in denen der Nahverkehr durch das 9-Euro-Ticket nur 27 Euro kostet, genau 70,97 Euro erstattet werden. So groß ist die Differenz zwischen dem üblichen Preis des Semestertickets und dem 9-Euro-Ticket in den drei Gültigkeitsmonaten. Das Geld soll den 47.000 Studierenden der RWTH und den rund 15.000 an der FH rückerstattet werden. Es geht also allein an den Aachener Hochschulen um über 4,4 Millionen Euro, die rückabgewickelt werden müssen.