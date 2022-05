Unser Justizforum in Aachen : So vermeiden Sie Fehler bei der Erbschaft

So vermeiden Sie Fehler bei der Erbschaft

Unser Justizforum in Aachen

Service Aachen „Erben und Vererben – zwischen Tipps und Tücken“. Darum geht es beim Neustart unseres Justizforums „Recht im Zentrum“ am 1. Juni in Aachen.

Nach langer, pandemiebedingter Unterbrechung kommt es zum Neustart des Justizforums „Recht im Zentrum“. Die 40. Auflage der Veranstaltungsreihe im Justizzentrum Aachen, am Mittwoch, 1. Juni, 18 Uhr, stellt das Thema „Erben und Vererben – zwischen Tipps und Tücken“ in den Mittelpunkt. In Kooperation mit dem Medienhaus Aachen laden die Rheinische Notarkammer und die Steuerberaterkammer Köln zu Expertenvorträgen und Fragestunde ein. Um Anmeldung wird bis zum 27. Mai gebeten (siehe Info-Box).