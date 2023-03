Zum anhören : So klingt ein Schockanruf am Telefon

So klingt ein Schockanruf am Telefon

Service Aachen Immer wieder versuchen Betrüger, mit „Schockanrufen“ Senioren zur Zahlung hoher Geldbeträge zu bewegen. Aber wie klingt so ein Anruf eigentlich? Wir haben ein paar „Audiomitschnitte“ von der Polizei zur Verfügung gestellt bekommen. Hier können Sie reinhören.

Am Telefon erfahren, dass die eigene Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat? Das kann einen ganz schön erschüttern. Und weil in solchen Momente der gesunde Menschenverstand auch schon mal aussetzt, werden immer wieder vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer dieser Betrugsmasche.

Auch in unserer Zeitung haben wir oft und ausführlich über das kriminelle Vorgehen berichtet und gewarnt. Nur wie klingt so ein Anruf eigentlich?

Der vermeintliche Polizist am Telefon spricht von der Möglichkeit, eine Kaution zu hinterlegen. Die Höhe: 80.000 Euro. So viel Geld haben die wenigstens Menschen verfügbar. Aber das, was da ist, ist in aller Schnelle mobilisiert. Dann wird noch mit der Presse und Gefängnis gedroht, sollte man gegen eine vermeintliche Verschwiegensheitsklausel verstoßen. Auch der Bank solle man bloß nichts sagen, sonst bliebe die Tochter mindestens für Monate in Haft.