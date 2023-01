Bilanz von Polizei und Feuerwehr : So ist die Region ins neue Jahr gekommen

Spuren der Silvesternacht in Aachen: Polizei und Feuerwehr hatten in der Region einiges tun, aber die Einsätze bleiben im Rahmen. Foto: Ralf Roeger

Aachen/Düren/Heinsberg Nach zwei Jahreswechseln mit Corona-Maßnahmen haben die Menschen in der Region Silvester wieder ohne größere Einschränkungen gefeiert. Dabei wurde ausgiebig geböllert. Die Bilanz von Polizei und Feuerwehr.

Gut zu tun, aber alles blieb im Rahmen: So lautet die Bilanz der Leitstellen von Polizei und Feuerwehren in der Region nach der Silvesternacht. Die Menschen hatten nach zwei Jahreswechseln mit Corona-Maßnahmen wieder ohne größere Einschränkungen feiern dürfen - was sie trotz des bisweilen stürmischen Wetters auch taten.

Wie in der Silvesternacht üblich, waren mehr Polizisten als sonst im Einsatz. NRW-Innenminister Herbert Reul hatte gesagt, er hoffe, dass die Menschen nach zwei Jahren ohne Feuerwerk behutsam damit umgingen „und die Finger von illegalen Böllern lassen“. Das helfe Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Trotzdem trotzdem mussten die Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, weil es durch den Einsatz der Pyrotechnik zu meist kleineren Bränden kam.

Schwer verletzt wurde hingegen ein 27-Jähriger Mann in Jülich, der bei einem Unfall mit Feuerwerkskörpern am Silvesterabend zwei Finger verlor. Nach Angaben der Polizei hatte er mehrere frei verkäufliche und zugelassene Knallkörper miteinander verklebt. Bei der Zündung explodierte das Bündel in der Hand des Mannes. Er wurde mit einem Rettungswagen umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Dass es in Nächten, in den viele Menschen feiern und der Alkohol fließt, immer wieder zu Streitigkeiten, Schlägereien, Sachbeschädigungen und Randale kommt, gehört für die Polizei zum „normalen Geschäft“. Das war auch in der Silvesternacht so. Die Leitstelle der Polizei in Aachen berichtete am Neujahrsmorgen von einer Vielzahl von Einsätzen.

Außergewöhnlich war dabei einer am Markt in Herzogenrath-Kohlscheid. Dorthin war die Polizei bereits kurz vor 23 Uhr gerufen worden, weil es zu einem Streit zwischen Bürgern und Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes gekommen war. Die Polizei musste mit zahlreichen Einsatzkräften ausrücken, um die Angelegenheit zu schlichten. Vier Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Die Leitstelle der Feuerwehr meldete am Neujahrsmorgen 37 Brandeinsätze in der Stadt Aachen und 58 in der Städteregion Aachen sowie 218 Einsätze des Rettungsdienstes in der Silvesternacht. Zu größeren Bränden kam es dabei nicht, meist hatten Mülleimer oder Hecken Feuer gefangen.

109 Einsätze vermeldete die Leitstelle der Polizei aus der Silvesternacht im Kreis Düren. Auch hier ging es um Ruhestörungen, randalierende Personen, Sachbeschädigungen Streitigkeiten und Schlägereien. 17 Mal wurden die Einsatzkräfte zu kleineren Bränden im Zusammenhang mit Pyrotechnik gerufen. Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der in Nacht gegen 2.40 Uhr den Forstweg in Niederzier-Oberzier überqueren wollte und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Der Fahrer des Pkw fuhr weiter, ohne sich um den 18-jährigen Dürener zu kümmern. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Jülich unter 02461/627-5230 zu melden.

Auch im Kreis Heinsberg kam es in der Silvesternacht zu einigen Bränden durch das Abbrennen von Feuerwerk, die allesamt glimpflich verliefen und gelöscht wurden. Die Leitstelle der Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.

(hjd)