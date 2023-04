Erste Bilanz der Testphase : So häufig werden Taser bei der NRW-Polizei eingesetzt

Das NRW-Innenministerium zieht nach einjähriger Testphase des Tasers Bilanz. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die umstrittene Elektro-Waffe hat einer Einsatzbilanz zufolge auch im Echtbetrieb eine deeskalierende Wirkung. Bei den Einsätzen gab es aber Verletzte. So sieht die Bilanz nach einem Jahr aus.

Von Christian Schwerdtfeger

Die nordrhein-westfälische Polizei kommt offenbar gut mit den nicht unumstrittenen Tasern zurecht. Wie aus einer Auswertung des NRW-Innenministeriums hervorgeht, ist die Elektrowaffe nach der einjährigen Testphase im sogenannten Echtbetrieb bereits 982 Mal eingesetzt worden. Demnach reichte es dabei in 760 Fällen aus (77 Prozent), wenn die Polizisten nur drohten, von dem Gerät Gebrauch zu machen, um eine Lage zu beruhigen. Rechnet man die 197 Fälle in der vorangegangenen Testphase in ausgewählten Kreispolizeibehörden hinzu, ergeben sich insgesamt 1179 Taser-Einsätze der NRW-Polizei.

„Nach den bisherigen Erfahrungen sowohl im Projekt als auch im Echtbetrieb reicht in über drei Viertel der Taser-Einsätze die bloße Androhung aus. Das Einsatzmittel hilft der Polizei offenkundig dabei, ihre Maßnahmen durchzusetzen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion. „So lassen sich etwaige Angriffe und damit verbundene Verletzungen bei den Polizistinnen und Polizisten selbst, aber auch beim jeweiligen Gegenüber oftmals verhindern. Nach allem, was wir bislang wissen, trägt der Taser zur beabsichtigten Prävention und Deeskalation bei“, sagte Reul weiter.

Das Distanz-Elektroimpuls-Gerät (DEIG), auch Taser genannt, war nach jahrelangen Diskussionen zunächst im Jahr 2021 in einigen wenigen ausgewählten Kreispolizeibehörden getestet worden – unter anderem in Dortmund, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Seit Januar 2022 läuft nun der sogenannte Echtbetrieb in 18 von 47 Kreispolizeibehörden – in Aachen, Bochum, Bonn, Borken, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Gütersloh, Köln, im Märkischen Kreis, Münster, Paderborn, Recklinghausen, Rhein-Erft-Kreis, Steinfurt und Wuppertal. In der vorangegangenen Testphase zeichnete sich ein ähnlicher Trend ab wie nun im Echtbetrieb: 197 Einsätze, in rund 78 Prozent der Fälle reichte eine Androhung.

Laut NRW-Innenministerium kam in NRW bei Taser-Einsätzen bislang noch niemand ums Leben. Im Fall eines ums Leben gekommenen Mannes in Dortmund im vergangenen Jahre war auch ein Taser eingesetzt worden. Ob der Taser in dem Fall aber kausal für den Tod des Mannes verantwortlich gewesen ist, steht bislang aber noch nicht fest und ist Gegenstand eines laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens.

Verletzte gab es aber. So mussten zwischen Januar 2022 und Februar 2023 insgesamt 13 Personen stationär im Krankenhaus behandelt werden. Zudem gab es insgesamt 74 ambulante Behandlungen nach Taser-Einsätzen. „Da im Einzelfall nicht jeder medizinische Hintergrund vor Ort erkannt werden kann, wird grundsätzlich nach dem Einsatz des Geräts ein Arzt hinzugezogen, um gegebenenfalls medizinisch notwendige Maßnahmen einzuleiten“, hieß es aus dem NRW-Innenministerium.

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums verfügt die Polizei landesweit über 1392 Geräte des Modells „Axon Taser 7“. Darüber hinaus verwenden die Spezialeinheiten den Taser schon seit einigen Jahren. Die Elektroschock-Pistolen sind auffallend gelb und schon von Weitem zu erkennen. Die Polizisten können zunächst einen kleinen Lichtbogen auslösen, der die Kraft des Tasers demonstriert. Im Ernstfall schießt man mit dem Gerät zwei Elektroden an Drähten auf den Angreifer, der durch Stromimpulse außer Gefecht gesetzt werden soll. Die Geräte senden nach Angaben der Polizei einen elektrischen Impuls, der die Signale des Gehirns für die Muskelbewegungen überlagert und den Angreifer bewegungsunfähig macht. Der Einsatz bei Kindern, Schwangeren oder untergewichtigen Personen sei nicht möglich, heißt es.

Info Funktionsweise und Einsatz Der Taser ist mit zwei Kartuschen geladen; hintereinander sind zwei Schüsse möglich. Eine Kartusche kostet rund 40 Euro. Die Stromstöße gehen auch durch Winterkleidung. Auch in anderen Bundesländern verwendet die Polizei Taser - unter anderem im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Hamburg.

Nach Meinung von Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, hätten die Geräte schon längst an alle Kreispolizeibehörden ausgeliefert werden müssen. „Das ist längst überfällig. Die Geräte haben sich bewährt. Es gibt keinen Grund dafür, dass manche Polizeibehörden die Geräte haben und andere nicht“, sagte Rettinghaus. „Es kann ja nicht sein, dass es vom Standort abhängig ist, ob man im Ernstfall einen Taser zur Verfügung hat oder zu einem anderen Mittel greifen muss, das nicht so effektiv ist“, kritisierte Rettinghaus.