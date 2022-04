Präsidentenwahl 2022 : So haben die Franzosen in NRW gestimmt

Wahlhelfer bei der Auszählung der Stimmzettel im elsässischen Schiltigheim. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Düsseldorf/Köln Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich waren am Sonntag auch die im Ausland lebenden Franzosen zu den Urnen gerufen. In NRW unterschied sich ihr Abstimmungsverhalten deutlich von dem im Mutterland.