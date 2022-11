49 statt 9 Euro : So funktioniert das Deutschlandticket

So funktioniert das Deutschlandticket

Berlin Statt neun Euro wie im Sommer künftig 49 Euro im Monat. Das ist das Deutschlandticket. Worauf sich Fahrgäste einstellen können und was offen ist.

Nach dem Neun-Euro-Ticket kommt nun das Deutschlandticket für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Es soll zum Start – möglichst früh im kommenden Jahr – 49 Euro im Monat kosten. Mit einer Einigung über Finanzfragen machten Bund und Länder am Mittwoch den Weg frei. Mit dem Ticket soll der öffentliche Personennahverkehr attraktiver werden. Sprich: Vor allem Pendler sollen vom Auto auf Busse und Bahnen umsteigen. Das soll auch helfen, Klimaziele zu erreichen. „Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing.