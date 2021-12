CDU und SPD schrumpfen, Grüne wachsen : So entwickeln sich die Parteien in NRW

SPD-Spitzenkandidat : Kutschaty kann sich Ampel auch für NRW vorstellen Die SPD in Nordrhein-Westfalen will das schaffen, was der SPD im Bund auch gelungen ist: Sie will in NRW wieder das Ruder übernehmen. Dafür liebäugeln die NRW-Sozialdemokraten jetzt auch mit der FDP.