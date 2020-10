Verstörendes Bildmaterial : Skandal um rechtsextreme Polizei-Chats weitet sich aus

Ein Polizeiwagen steht vor dem Polizeipräsidium in Mülheim an der Ruhr. Rund 30 Polizistinnen und Polizisten, die meisten Beamten davon in Mülheim, stehen unter Verdacht, jahrelang rechstextremen Chat-Gruppen angehört zu haben. Foto: dpa/Roland Weihrauch