Neue Spitzenwerte : Silvester und Neujahr mit Frühlingstemperaturen

Essen Beste Bedingungen für den Neujahrsspaziergang: Auf eine ungewöhnlich milde Silvesternacht mit zahlreichen neuen Spitzen-Temperaturwerten in NRW folgt ein verbreitet frühlingshafter Start ins Jahr 2022.

Tagsüber klettern Temperaturen im Flachland auf bis zu 16 Grad, auch in höheren Lagen bleibe es meist zweistellig, sagte am Samstag Maria Hafenrichter, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Klarer Himmel sei zwar nicht zu erwarten, die Sonne lasse sich aber hinter den höheren Wolkenschichten vielerorts erahnen.

Die Silvesternacht sei dabei ungewöhnlich mild verlaufen. Vielerorts wurden an den Messstellen des Deutschen Wetterdienstes nach dessen Angaben neue Rekordwerte registriert: So kletterten am letzten Tag des Jahres die Temperaturen in Weilerswist-Lommersum auf 16,1 Grad – der bisherige Rekordwert für die Station war 2017 mit 14,1 Grad beziffert worden. Insgesamt nannte der DWD neue Rekordwerte für Silvester an mehr als 30 seiner Stationen. Selbst auf dem kahlen Asten war es mit 8,4 Grad mehr als 2 Grad wärmer als im bisherigen Rekordjahr 2017. Im Flachland seien auch die nächtlichen Temperaturen überwiegend zweistellig geblieben, sagte Hafenrichter am Neujahrsmorgen.