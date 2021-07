Verkehrsplanung : Sieben Großstädte wollen großflächig Tempo 30 – und Aachen ist dabei

Ein Verkehrsschild für eine Tempo-30-Zone steht an der Straße. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp/Jens Büttner

Aachen/Berlin Dass eine politische Mehrheit in Aachen für Tempo 30 in der Innenstadt ist, ist nicht neu. Jetzt macht man gemeinsam mit anderen Städten Druck, um die rechtlichen Grundlagen zu ändern.

Sieben deutsche Großstädte wollen in einem Politprojekt großflächig Tempo 30 testen. Nur auf den wenigen Hauptverkehrsstraßen soll dann noch die übliche Geschwindigkeit von 50 km/h zulässig sein, hieß es.

An dem am Dienstag vorgestellten Projekt beteiligen sich Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm. Die Städte hoffen, dass es nach der Bundestagswahl schnell zu einer Änderung der Straßenverkehrsordnung kommt, um das Projekt zu ermöglichen. Die Initiative wird vom Deutschen Städtetag in Berlin unterstützt.