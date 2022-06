Studie des Nahverkehrs Rheinland : Sieben Bahnhöfe in der Region mit Mängeln

Aachen Der Nahverkehr Rheinland bemängelt die Sauberkeit und fehlende Barrierefreiheit an den Bahnhöfen. Insgesamt hat sich die Situation der Stationen aber verbessert.

In der besten Kategorie (akzeptabel) landeten 2021 insgesamt 149 Stationen, dies entspricht einem Anteil von 75 Prozent. 2020 waren im grünen Bereich lediglich 126 Stationen (63 Prozent), wie der NVR am Donnerstag mitteilte. Der Aachener Hbf, aber auch Aachen-Rothe Erde und Aachen -Schanz werden in der besten Kategorie (akzeptabel/grün) bewertet. Das gilt ebenso für fast alle Bahnhöfe im Kreis Düren und im Kreis Heinsberg .

Generell kommt es laut NVR zu negativen Auswirkungen bei der Bewertung vor allem wegen mangelnder Sauberkeit. Auch wenn sich der Durchschnittswert bei den Graffiti im Zugangsbereich am deutlichsten verbessert hat (+13,7 Prozent) liegt der Wert immer noch bei lediglich 82,3 Prozent. Um den Verunreinigungen durch Graffiti entgegenzuwirken, haben sich Kunst-Graffiti als wirksames Mittel bewährt. So wurden beispielsweise im Herbst 2021 am Haltepunkt Duckterath in Bergisch Gladbach-Gronau die Treppenaufgänge neugestaltet. Schon in der Vergangenheit wurden an den Stationen Aachen-Rothe Erde und Geilenkirchen die Personenunterführung malerisch gestaltet, was der NVR positiv hervorhebt.