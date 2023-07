Interview mit Rainer Ippers : Sicherheitsberater gibt Tipps gegen Einbrecher zur Urlaubszeit

Ein überfüllter Briefkasten ist ein deutliches Signal für Einbrecher: Dieses Haus steht schon einige Zeit leer. Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Interview Aachen Offene Fenster, volle Briefkästen, Schlüssel unterm Blumentopf: Rainer Ippers, Sicherheitsberater der Polizei, macht Hausbesuche mit den Augen eines Einbrechers. Die meisten Risiken lassen sich minimieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Steve Przybilla​

Einbrecher machen keine Ferien. Auch in der Urlaubszeit, wenn Häuser und Wohnungen über einen längeren Zeitraum leer stehen, schlagen sie gerne zu. Um das zu verhindern, will die Polizei Hausbesitzer sensibilisieren, bevor etwas passiert. Im Rhein-Kreis Neuss können sich Interessierte an den Fachberater Rainer Ippers wenden. Er kommt zu Hause vorbei und legt den Finger in die Wunde.

Herr Ippers, als Sicherheitsberater machen Sie Vor-Ort-Besuche, um Wohnungs- und Hausbewohner vor Einbrüchen zu warnen. Wie läuft ein solcher Check ab?

Rainer Ippers: Wir schauen uns alle relevanten Stellen an: den Hauseingang, die Türen, die Fenster und auch die Fensterschächte. Etwa zwei Hausbesuche machen wir pro Tag. Viele Polizeibehörden bieten Informationen zur Einbruchsprävention an, aber wir haben festgestellt, dass Vor-Ort-Besuche sinnvoller sind. Da sieht man die kritischen Stellen deutlich besser, als wenn ich jemandem am Telefon sage: „Mach mal ein Foto von deinem Fenster.“ Viele ältere Bürger wissen nicht mal, wie Sie ein Foto per E-Mail verschicken, geschweige denn, was auf dem Foto zu sehen sein sollte.

Was ist der häufigste Fehler, den Sie bei Ihren Hausbesuchen entdecken?

Ippers: Die meisten machen sich nicht so viele Gedanken über das Thema. Wie die Fliesen im Bad aussehen, ist für viele bei einem Neubau wichtig, aber die Sicherheit wird eher locker angegangen, auch aus Unwissenheit. Oft bemerke ich eine schwache Mechanik, also alte Fenster, die man leicht aufhebeln kann, weil nur Rollzapfen verbaut sind. Oder eine Eingangstür, die nur über einen Schließriegel verfügt. Viele haben sogar Fenster mit abschließbaren Griffen, lassen den Schlüssel dann aber einfach stecken. Der Haustür-Schlüssel unterm Blumentopf ist ebenfalls ein Klassiker. Diese Verstecke kennt natürlich jeder Einbrecher.

Viele denken sich „Bei mir gibt’s sowieso nichts zu holen“. Was entgegnen Sie?

Ippers: Dass das nicht so ist. Ein Täter weiß ja nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Eine Villa kann sich zum Beispiel als Reinfall entpuppen, weil die Bewohner ihre Wertgegenstände alle im Bankschließfach aufbewahren. Umgekehrt kann in einem alten Haus viel zu holen sein, wenn jemand sein Bargeld unterm Kopfkissen aufbewahrt. Deshalb nutzen Einbrecher jede Gelegenheit, die sich ihnen bietet, und schauen nach.

Der Sicherheitsberater Rainer Ippers. Foto: Polizei Rhein-Kreis Neuss

Worauf haben es die Täter abgesehen?

Ippers: Hauptsächlich auf Bargeld und Schmuck, weil man das einfach in Taschen verstauen kann. Früher spielten Elektrogeräte noch eine größere Rolle, aber die lassen sich heute leicht orten. Deshalb halten sich die meisten Täter damit gar nicht lange auf. Sie wühlen Schubladen durch, schütten sie aus, um zu sehen was sich darin befindet. Sie suchen schnell alle Wertgegenstände, und ein paar Minuten später sind sie wieder weg.

Wie lassen sich Einbrüche am besten verhindern?

Ippers: Zu Hause bleiben! In der Pandemie gingen die Einbruchszahlen tendenziell gegen null. Ansonsten hilft es, auf eine sichere Mechanik zu setzen. Bei Fenstern empfehlen wir die DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC2. Die meisten Einbrecher wollen kein Risiko eingehen und suchen das Weite, wenn es mit dem Aufhebeln nicht direkt klappt. Zusätzlich kann man Elektronik nutzen und Glasscheiben auf Durchbruch überwachen lassen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht, denn die Fehlerquelle Mensch spielt ebenfalls eine Rolle.

Würden Sie „Smart Homes“ empfehlen, also eine Videoüberwachung auf dem Handy? Oder ist das erst recht gefährlich, weil sich Unbefugte einhacken könnten?

Ippers: Die neueren Systeme sind von außen in der Regel nicht mehr so gut beeinflussbar wie früher – außer natürlich, man kauft ganz billige Technik. Die besseren Systeme haben zum Beispiel eine Funkfrequenz-Überwachung: Sobald eine Frequenz gestört wird, schaltet sie auf eine zweite. Werden beide gestört, erfolgt eine Störmeldung. Manche schicken bei solchen Manipulationsversuchen auch gleich eine Warnmeldung aufs Handy. Die meisten Täter nutzen aber immer noch einen Schraubenzieher und keinen Laptop. Insofern kann ein „Smart Home“ auf jeden Fall nützen – außer Sie nutzen das Passwort „12345“. Dann können Sie es auch gleich ganz lassen.

Wie teuer ist es, das eigene Haus oder die eigene Wohnung einbruchssicher zu machen?

Ippers: Bei Preisen ist die Polizei außen vor – wir verkaufen ja keine Produkte. Aber generell kann man schon sagen, dass für sichere geprüfte Fenster ein wenig mehr verlangt wird als für einfache Modelle. Eine professionelle Alarmanlage ist auch nicht mehr so teuer wie früher. Mit 2000 Euro sollte man aber, je nach Ausbau, mindestens rechnen. Plus eine Monatsgebühr, wenn man die Anlage mit einem Wachdienst koppelt, wozu wir dringend raten. Auf der Internetseite unserer Initiative, www.k-einbruch.de, finden sich bundesweit Fachbetriebe, die solche Sicherheitstechnik einbauen. Sie wurden vom LKA geprüft und ausgewählt und können per Postleitzahl-Suche gefunden werden.

Sind Erdgeschosse besonders gefährdet oder kann es auch Wohnungen unterm Dach treffen?

Ippers: Besonders gefährdet sind immer sichtgeschützte Stellen, also zum Beispiel ein Fenster hinter der Garage oder hinter den Mülltonnen. Bei Mehrfamilienhäusern werden auch gerne Treppenhäuser als Einstieg genutzt, denn irgendwer drückt immer die Tür auf. Dabei sind nicht nur die unteren, sondern auch die oberen Etagen betroffen, weil die Täter dort in Ruhe „arbeiten“ können. Bei einer Studie der Kölner Polizei aus dem Jahr 2017 kam heraus, dass 66 Prozent der Einbrüche in Mehrfamilienhäusern stattfinden – und nur 34 Prozent in Einfamilienhäusern.

Macht es einen Unterschied, ob man auf dem Land wohnt oder in der Stadt?

Ippers: Auf dem Land ist die Aufmerksamkeit der Nachbarn in der Regel etwas höher. Andererseits gibt es oft auch eine gute Autobahn-Anbindung, die sich die Täter zu Nutze machen.

Wie merken Einbrecher überhaupt, dass jemand nicht da ist?

Ippers: Wenn der Briefkasten überquillt und die Rollos tagelang unten bleiben. Deshalb empfehlen wir, einem Nachbarn den Schlüssel zu geben – aber bitte ohne Adressanhänger. Auch Zeitschaltuhren können helfen, wobei man dann aber nicht nur eine kleine Tischlampe damit koppeln sollte, denn das fällt direkt auf. Oder eben eine moderne Steuerung per Smart-Home. Hauptsache, es gibt eine Anwesenheitssimulation.

Info So hilft die Polizei in der Region Wie können Sie sich konkret vor Einbrechern schützen? Die Polizeibehörden beraten auch in der Region unverbindlich und kostenlos. Dazu können Termine vereinbart werden. Dies sind die Beratungsstellen zur Kriminalprävention: Polizeipräsidium Aachen, Kriminalkommissariat 44 KP/O, Trierer Straße 501, 52078 Aachen. Telefon: 0241/9577-34401. Mail: KK44.Aachen@polizei.nrw.de Kreispolizeibehörde Düren, Kriminalkommissariat KP/O, Aachener Straße 28, 52349 Düren. Telefon: 02421/949-8700. Mail: KKKPO.Dueren@polizei.nrw.de Kreispolizeibehörde Heinsberg, Kriminalkommissariat 1 KP/O, Carl-Severing-Straße 1, 52525 Heinsberg. Telefon: 02452/920-5555. Mail: praevention.heinsberg@polizei.nrw.de Weitere Informationen unter einbruchschutz.polizei.nrw

Die bundesweite Aufklärungsquote für Einbrüche lag 2022 bei 16 Prozent. Wieso ist sie so gering?

Ippers: Wenn jemand Spuren hinterlässt – also beispielsweise Fingerabdrücke oder Blut, wenn sich jemand am Glas schneidet –, können wir das abgleichen. Die meisten sind aber ganz schnell drin und genauso schnell wieder weg. Wir reden hier über einen riesigen Täterkreis, von dem längst nicht alle in unseren Datenbanken gespeichert sind.

Was tun, wenn man Einbrecher auf frischer Tat ertappt?

Ippers: Die wenigsten Einbrecher sind auf Konfrontation aus. Machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie hören, dass jemand im Haus ist. Schalten Sie das Licht ein oder machen Sie ein Geräusch, rufen Sie! Aber gehen Sie nicht nach unten, suchen Sie keinen Kontakt! Wählen Sie stattdessen die 110, um die Polizei zu verständigen. Deshalb am besten immer das Telefon neben das Bett legen.

Wurden Sie auch schon für einen Einbrecher gehalten, der sich als Polizist ausgibt?