Keine Lust auf Prozess : Shisha-Bar-Kellner verschwindet aus Gericht

Mit einer Geldbuße über 4000 Euro wegen einer trotz Corona-Lockdown geöffneten Shisha-Bar beschäftigt jetzt die Justiz in Düsseldorf (Symbolfoto). Foto: dpa/Paul Zinken

Düsseldorf Mit den Worten „Dann zahl' ich das halt“ ist ein 31-Jähriger vor seiner Gerichtsverhandlung aus dem Düsseldorfer Amtsgericht verschwunden. Er soll trotz Corona-Schutzverordnung illegal eine Shisha-Bar betrieben haben.

Gegen ein Bußgeld in Höhe von 4000 Euro hatte der Kellner Einspruch eingelegt, unter anderem mit der Begründung, dass er so viel Geld nicht habe. Doch beim Anblick von Zuschauern und Pressevertretern verließ den Mann, der ohne Anwalt gekommen war, am Mittwoch die Lust, für seine Sache zu streiten.