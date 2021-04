Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess am Bundesgerichtshof : Seniorin aus Hürtgenwald klagt gegen Partnervermittlung

8500 Euro für eine Partnervermittlung ohne Erfolg? „Am Ende bestimmt der Markt“, sagt eine NRW-Verbraucherschützerin. Foto: dpa-tmn/Henrik Josef Boerger

Hürtgenwald/Karlsruhe In der Hoffnung, die Liebe zu finden, zahlt Frau S. aus Hürtgenwald fast 8500 Euro an eine Partnervermittlung. Dann will sie ihr Geld zurück. Drei Jahre später wird der Fall in Karlsruhe verhandelt.