Polizei stoppt Senior : Selbst gebautes E-Bike schaffte bis zu 50 km/h

Ein extrem schnelles Elektrofahrrad der Marke Eigenbau haben Polizeibeamte in Gelsenkirchen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, war der 70-jährige Fahrer vergangene Woche „mit hoher Geschwindigkeit“ an einer Streife vorbeigerauscht – ohne in die Pedale zu treten.