Zwei Männer festgenommen : SEK-Polizisten stürmen Haus in Hückelhoven

Hückelhoven Bei einer Hausdurchsuchung in Hückelhoven haben SEK-Beamte und Kräfte der Polizei Heinsberg eine Schusswaffe und Drogen gefunden. Zwei Männer wurden festgenommen.

Die Aktion fand bereits am Mittwoch vergangener Woche statt, wurde von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Heinsberg aber erst am Dienstag bekanntgegeben. Demnach hatte die Polizei Hinweise erhalten, dass sich in einem Wohnhaus in Doverhahn Personen mit scharfen Schusswaffen aufhalten sollten. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach brachte daraufhin die Hausdurchsuchung in Gang.