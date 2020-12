Kostenpflichtiger Inhalt: Lage auf den Intensivstationen : „Sehr gefordert, aber nicht überfordert“

Am Anschlag: Viele Intensivstationen in Deutschland haben die Belastungsgrenze bereits erreicht. Foto: dpa/Fabian Strauch

Interview Aachen Der Lockdown light zeigt nicht die erhoffte Wirkung, so manche Intensivstation in Deutschland ist am Limit. Die Mediziner Gernot Marx und Uwe Janssens diagnostizieren eine „wirkliche Krisensituation“. Wie ernst ist die Lage in der Region?