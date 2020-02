„So normal“ : Schwules Prinzenpaar Axel I. und Thorsten

Mönchengladbach Ein schwules Prinzenpaar im Karneval? Als Axel I. und sein Thorsten sich zu diesem Schritt entscheiden, ist die Neugier groß - und auch die Verwunderung. Inzwischen haben die beiden das Narrenvolk erobert - weit über Mönchengladbach hinaus.

Seit vielen Jahren sind Axel und Thorsten zusammen, Hochzeit war im letzten Herbst, sie sind Geschäftspartner im Familienunternehmen - und eine wichtige Entscheidung haben sie zu Hause auf dem Sofa getroffen: Karnevals-Prinzenpaar in Mönchengladbach zu werden. Dass ihr Narrenvolk eine besondere Erwartungshaltung hatte, ist ihnen schnell klar geworden. Wie oft haben sie nach Auftritten und bei Begegnungen diesen Kommentar gehört: „Ihr seid ja so normal“, erzählen sie.

Wie sollte man denn bitte sein, als schwules Prinzenpaar? „Als würden wir im rosa Tutu auflaufen“, kann sich Axel Ladleif (47) die bissige Bemerkung nicht verkneifen. Mit seinem Mann Thorsten Neumann (45) gehört er trotzdem wohl zu den außergewöhnlichsten Prinzenpaaren in diesen tollen Tagen. Und auch wieder nicht.

Zum Gespräch im familieneigenen Restaurant erscheint das Paar im maßgeschneiderten traditionellen Prinzenornat. Es gibt Kaffee. Es wird gefrotzelt, wie das bei Ehepaaren so ist. Thorsten hat im Karnevals-Marathon ein paar Kilo verloren und Axel zupft an dessen Hemd und meint sinngemäß: Das wird schon wieder, futtert er sich wieder an.