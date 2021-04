Corona-Zahlen betroffen : Schwere Netzwerkstörung macht NRW-Behörden zu schaffen

Bochum Bei den Corona-Fallzahlen fiel es zuerst auf: Angeblich hatten Köln und Düsseldorf am Vortag keinen einzigen neuen Fall registriert. Erst später wurde deutlich: Das Landesverwaltungsnetz als IT-Rückgrat der NRW-Landesverwaltung war „erheblich gestört“.

Eine schwere Störung im Netzwerk der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung hat am Dienstag die Arbeit von Behörden beeinträchtigt. Allein im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums waren nach Angaben eines Sprechers 30 Einrichtungen betroffen, darunter die Staatsanwaltschaft Duisburg. Eine Sprecherin in Duisburg sagte, dass sie nicht auf Akten zugreifen könne. Auch sei kein Mailversand möglich. Das Telefon funktioniere aber.

Laut Landesbetrieb Information und Technik war das sogenannte Landesverwaltungsnetz (LVN) seit Montagabend „erheblich gestört“. „Ursächlich ist eine größere Störung an zentralen Knoten der Telekom“, berichtete IT.NRW in Düsseldorf. „Es sind mehrere Verfahren im Landesverwaltungsnetz sowie das Verfahren der Telearbeit der Landesbediensteten betroffen“, hieß es. Beim LVN handele es sich laut IT.NRW um eine „Verbindung aller Behörden und Einrichtungen“, die die technische Basis für die Digitalisierung der Verwaltung in NRW bilde.

Ein Telekom-Sprecher wies dies am Nachmittag zurück. „Ein größerer Fehler im Netz der Telekom liegt nach aktuellem Kenntnisstand nicht vor“, erklärte er. Die Ursache für die Störung werde von Technikern der Telekom und IT.NRW gemeinsam analysiert. „Telekom und IT.NRW arbeiten zusammen intensiv an der Behebung des Problems“, betonte er.

Von der Störung betroffen war unter anderem die Übermittlung von aktuellen Coronavirus-Fallzahlen durch die Gesundheitsämter an das Landeszentrum Gesundheit NRW. Dieses konnte in der Folge nur unvollständige Daten an das Robert Koch-Institut weiterleiten. Die für Dienstag angegebenen Daten enthielten in der Folge unter anderem keine neuen Fallzahlen für die Städte Köln, Düsseldorf oder Duisburg.